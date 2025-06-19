Galatasaray'da beklenmedik gelişme! O yöneticinin aşil tendonu koptu! Ameliyat masasına yatıyor

Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu ameliyat edileceği, Hatipoğlu’nun aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.

AMELİYAT MASASINA YATIYOR

Bugün saat 13:00’te operasyon geçirecek olan Hatipoğlu, tedavi sonrası bir süre istirahat edecek.

Camia, deneyimli yöneticiye geçmiş olsun dileklerini iletirken, sakatlığın detayları hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Transferde aktif rol oynayan Hatipoğlu’nun, operasyon sonrası en kısa sürede görevine dönmeyi planladığı belirtildi.