Galatasaray'da beklenmedik kriz! Zaha takımdan ayrılıyor, Erden Timur ile özel olarak görüşecek

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha krizi yaşanıyor.

GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.

Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

GÖRÜŞME PAZARTESİ GÜNÜ

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek.





