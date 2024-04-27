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Galatasaray'da beklenmedik kriz! Zaha takımdan ayrılıyor, Erden Timur ile özel olarak görüşecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 15:28
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Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da beklenmedik bir kriz yaşandı. Sarı-Kırmızılı ekipte beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha'nın Erden Timur ile bir görüşme yaparak takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha krizi yaşanıyor.

GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!

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Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.

Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

GÖRÜŞME PAZARTESİ GÜNÜ

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Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek.

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