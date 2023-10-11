Galatasaray'da beklenmeyen Nelsson kararı! Okan Buruk'un sabrını taşırdı

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Davinson Sánchez'in takıma katılmasından bir hayli rahatsız. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı yönetime şimdiden zorluk çıkarmaya başladığı öğrenildi.

MAAŞINI DUYUNCA TAVRI DEĞİŞTİ

Davinson Sanchez'in yıllık 3.2 milyon euro kazanacağı öğrenen Nelsson, Galatasaray'dan yeni bir maaş talep etti ve bu maaşın 2 milyon euro'nun üstünde olmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında bir hayli şaşırdı. Maaşına zam yapılmaması durumunda takımdan ayrılacağını da söyleyen Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u da kızdırdı.

DEVRE ARASI SATILABİLİR

Galatasaray yönetimi devre arasında 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde Nelsson’un satılmasını planlıyor.

