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Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü, Göztepe maçında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta deplasmanda Göztepe karşılaşmasında olmayacak.

Galatasaray'da Belhanda cezalı duruma düştü, Göztepe maçında yok

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu.

Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.

Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

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Galatasaray younes belhanda Göztepe

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