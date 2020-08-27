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Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 18:43 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılılar yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Younes Belhanda için aradığı transfer teklifini Brezilya'nın Gremio takımından aldı. Peki Belhanda, Gremio'ya transfer olacak mı, Galatasaray Belhanda'nın transferinden kaç para kazanacak? İşte detaylar...

Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!

İddiaya göre Brezilya ekibi Gremio, Younes Belhanda için Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Galatasaray'ın Gremio'nun teklifini kabul ettiği, 30 yaşındaki Faslı futbolcu ile maaş görüşmeleri için Brezilya ekibine onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 3,5 milyon Euro kazanan Belhanda'ya Gremio'nun ilk teklifinin 2,5 milyon Euro olduğu, deneyimli oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Younes Belhanda geçen sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıktı, 7 gol atıp 3 asist yaptı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
belhanda bu kadar iğrenç bir takıma geldiği için ayrılıyordur
kimse almaz bunlari
gitmez bu sülükler, her takımda bunlar gibi omurgasızlar var. Arkalarında da Fıfa gerçi bunlara bu kontratları veren yönetimlere de bir iki laf etmek lazım
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