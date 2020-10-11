SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Belhanda krizi! Antrenmana çıkmadı!

Galatasaray'da Belhanda krizi! Antrenmana çıkmadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, bileğindeki ağrı nedeniyle son idmana çıkmadı.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Antrenmana çıkmadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

OLAY İDDİA!

Basında yer alan iddialara göre; Belhanda'nın idmana bilerek çıkmadığı konuşuldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız olan Belhanda'nın bilerek antrenmana çıkmadığı ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Diagne, Falcao ile Barcelona'ya karşıDiagne, Falcao ile Barcelona'ya karşı
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Robinho'nun yeni takımı belli oldu
Robinho'nun yeni takımı belli oldu
Mario Mandzukic ve transfer gerçeği
Mario Mandzukic ve transfer gerçeği
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Belhanda, Feghouli, Falcao'ya gözdağı!
Fatih Terim'den yıldız isme gözdağı!
Galatasaray'da Belhanda krizi! Antrenmana çıkmadı!
Galatasaray'da yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı!
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
G.Saray'da Alanyaspor hazırlıkları
ÖZET | Galatasaray 97-89 Beşiktaş Sompo Sigorta
Derbinin galibi Galatasaray!
Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı
Diagne, Falcao ile Barcelona'ya karşı
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.