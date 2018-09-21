Galatasaray'da Belhanda menajerini değiştirdi

Santrfor pozisyonunda Eren Derdiyok'tan başka alternatifi olmayan Galatasaray ara transferde golcü takviyesi düşünüyor.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp FFP kuralları gereği bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin ocak ayındaki umudu Younes Belhanda. Yıldız oyuncunun Avrupa arenasında piyasa yapmasını bekleyen sarı-kırmızılı yetkilileri Belhanda konusunda sevindiren bir diğer gelişme de yeni bir menajerle anlaşmış olması... Ndiaye ve Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren, Fenerbahçeli Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila artık Belhanda'nın menajeri. Sarı kırmızılı kulüp, satış için D'Avila'nın ilişkilerine güveniyor. (SABAH)

