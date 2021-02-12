Galatasaray'da Belhanda'nın son durumu belli oldu

Galatasaray, Younes Belhanda konusundaki son durumu netleştirdi. Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor.

Yönetim, Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti. Fatih Terim de oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi sona erecek oyuncular hakkındaki soruya ''Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum, problem olmaz. Muslera Galatasaray'ın sembolüdür, daha uzun yıllar hizmet eder'' cevabını verdi.

