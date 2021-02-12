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Galatasaray'da Belhanda'nın son durumu belli oldu

12.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Belhanda'nın son durumu belli oldu

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılıların Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Fatih Terim, Belhanda ile sözleşme uzatılması yönünde görüş bildirdi. Yönetim ise Belhanda'nın ücretinde yüzde ellilik bir indirim talep ediyor. Belhanda'nın mevcut sözleşmesindeki garanti ücreti ise 3 milyon 350 bin Euro...

Galatasaray, Younes Belhanda konusundaki son durumu netleştirdi. Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor.

Yönetim, Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti. Fatih Terim de oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi sona erecek oyuncular hakkındaki soruya ''Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum, problem olmaz. Muslera Galatasaray'ın sembolüdür, daha uzun yıllar hizmet eder'' cevabını verdi.

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