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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Jesper Lindström!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray son 6 haftada aldığı 5 galibiyet 1 beraberlik ile ligin 2. sırasına yerleşti. Bu haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Younes Belhanda ile sözleşme uzatmaması beklenen Cimbom'un Jesper Lindström'ü gündeme aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Jesper Lindström!

Ara transfer dönemine artık kısa bir süre kaldı ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes Belhanda'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.Bu nedenle Younes Belhanda'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada Fatih Terim de boş durmuyor.Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Vlasıc, Brahim Diaz, Zaniolo ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planını hayata geçirebileceğine inanıyor.Ancak bu isimlere yaklaşmak söz konusu değil. Bu yüzden de genç ve önü açık olan Jesper Lindström'ü gündemine aldı.20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken ocak ayında Younes Belhanda'nın durumuna göre Brondby ile temasa geçilmesi planlanıyor.

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BU SEZON PARLADI

Bu sezon A takıma takıma dahil olan Jesper Lindström, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı.Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve Galatasaray maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yapmişta süper 10 numaraymis.alsin cincon oatlasin elinde.oncekiler gibi hahahaa
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