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Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Galatasaray’da transfer listesi şekilleniyor… Ocak ayı transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile yeniden görüştüğü belirtildi. Yaz transfer döneminde İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin menajeri konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…

Galatasaray’da Vedat Muriqi iddiası… Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray için de flaş bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı yıldızı Falcao’nun sakatlığı sebebiyle transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren sarı kırmızılılarda Vedat Muriqi gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ezeli rakip Galatasaray’la da anılan Vedat Muriqi’nin sarı kırmızılı ekip ile yeniden transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajeri Haluk Canatar, Vedat Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar, “Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi. Sonrasında Covid-19 sorunu yaşadı. Vedat’ın İtalya’da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Kosovalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Menajer iddialar doğru değil diyor.. siz Murigi bombası diyorsunuz ... bu nasıl kandırmaca bu nasıl habercilik bu nasıl gaflet bu nasıl hıyânet
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