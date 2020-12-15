Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…

Galatasaray’da Vedat Muriqi iddiası… Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray için de flaş bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı yıldızı Falcao’nun sakatlığı sebebiyle transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren sarı kırmızılılarda Vedat Muriqi gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ezeli rakip Galatasaray’la da anılan Vedat Muriqi’nin sarı kırmızılı ekip ile yeniden transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.Gündeme bomba gibi düşen iddia üzerine menajeri Haluk Canatar, Vedat Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar, “Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi. Sonrasında Covid-19 sorunu yaşadı. Vedat’ın İtalya’da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Kosovalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.