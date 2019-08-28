Galatasaray'da Belhanda takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antreman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BELHANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

