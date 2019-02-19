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Galatasaray'da Benfica kadrosu belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim kamp kadrosunu belirledi. Sarı kırmızılıların Benfica kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ile birlikte cezalı Fernando Reges de kafileye dahil edilmedi

Galatasaray'da Benfica kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.

Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 21.00'de Estadio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise TSİ 20.30'da basın toplantısına katılacak. Galatasaray, TT Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Portekiz SL Benfica UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HAYDİ KARTALLAR İSTANBULDA YAPTINIZ PORTEKİZDE DE AYNISINI BEKLİYORUZZ
ne zaman dogru bir haber yapicakwiniz cok merak ediyorum skoru bile bilmiyorsunuz
maç sonucu 2-1 di
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