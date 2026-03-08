Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu! Başkan telefonla aradı ve...

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Galatasaray’da derbi galibiyetinin sevinci soyunma odasında da sürdü. Osimhen’in attığı golle kritik üç puanı alan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki avantajını maç fazlasıyla 7 puana çıkardı.

PRİM MİKTARI BELLİ OLDU

Beşiktaş deplasmanından gelen galibiyet, Galatasaray yönetiminde büyük memnuniyet yarattı. Milliyet’te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, derbi zaferinin ardından futbolcular için 1.5 milyon euro prim belirledi.

Prim kararı, maçın ardından soyunma odasında oyunculara iletilirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takımı telefonla aradı. Özbek’in, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak galibiyetten dolayı tebrik ettiği öğrenildi.