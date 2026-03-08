SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu! Başkan telefonla aradı ve...

Galatasaray’ın Beşiktaş deplasmanında aldığı 1-0’lık derbi galibiyeti yönetimi de sevince boğdu. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, kritik zaferin ardından takıma 1.5 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Müjde soyunma odasında iletilirken Özbek’in Okan Buruk’u telefonla arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu! Başkan telefonla aradı ve...
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Galatasaray’da derbi galibiyetinin sevinci soyunma odasında da sürdü. Osimhen’in attığı golle kritik üç puanı alan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki avantajını maç fazlasıyla 7 puana çıkardı.

PRİM MİKTARI BELLİ OLDU

Galatasaray da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu! Başkan telefonla aradı ve... 1

Beşiktaş deplasmanından gelen galibiyet, Galatasaray yönetiminde büyük memnuniyet yarattı. Milliyet’te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, derbi zaferinin ardından futbolcular için 1.5 milyon euro prim belirledi.

Prim kararı, maçın ardından soyunma odasında oyunculara iletilirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takımı telefonla aradı. Özbek’in, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak galibiyetten dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan adınlar Günü etkinliği düzenlediGalatasaray'dan adınlar Günü etkinliği düzenledi
UEFA resmen açıkladı! G.Saray-Liverpool maçına tanıdık hakemUEFA resmen açıkladı! G.Saray-Liverpool maçına tanıdık hakem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika galatasaray imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.