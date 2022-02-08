SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

08.02.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

9 KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı. Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu. Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

2

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medipol Başakşehir yeni transferleri duyurduMedipol Başakşehir yeni transferleri duyurdu
Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia! Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!
Gomis'ten duygulandıran açıklama!Gomis'ten duygulandıran açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Transferi olay olmuştu! İşte yeni takımı...

Transferi olay olmuştu! İşte yeni takımı...

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.