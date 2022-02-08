Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

9 KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı. Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu. Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Kaynak: DHA



