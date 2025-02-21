Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...

Galatasaray'da bir ayrılık daha kesinleşti. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Kerem Demirbay ile yolların ayrılmasına karar verildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kerem Demirbay için ayrılık kararı verildi. Durum kendisine ve menajerine de bildirildi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNECEK

Kendisine yapılan bildiri sonrası takım arayışlarına başlayan Kerem Demirbay'ın yeniden Almanya'ya döneceği öğrenildi. Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olan Demirbay, sezon sonunda resmi imzayı atarak Galatasaray'dan ayrılacak.