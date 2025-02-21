SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 19:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması yavaş yavaş yapılıyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Kerem Demirbay ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun kendisine ve menajerine bu durumu iletti.

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da bir ayrılık daha kesinleşti. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Kerem Demirbay ile yolların ayrılmasına karar verildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

c8567b76baa0489299a19a9f320fe321

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kerem Demirbay için ayrılık kararı verildi. Durum kendisine ve menajerine de bildirildi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNECEK

kerem-demirbay-galatasaray-2023-24-1702818474-124185

Kendisine yapılan bildiri sonrası takım arayışlarına başlayan Kerem Demirbay'ın yeniden Almanya'ya döneceği öğrenildi. Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olan Demirbay, sezon sonunda resmi imzayı atarak Galatasaray'dan ayrılacak.

Canlı Skor

Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...
Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Demirbay galatasaray transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...

Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.