Karim Benzema sürprizi! Trabzonspor'a önerilmişti

Transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren ve adı yıldız isimlerle anılan Trabzonspor'un gündemine gelen Karim Benzema cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınından Şarku’l Avsat’ın haberine göre; Al-Hilal Kulübü, 2 Şubat'ta kadrosuna kattığı Fransız golcünün sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucunda resmen feshetti.

AL-HİLAL MACERASI SADECE 6 AY SÜRDÜ

Şubat 2026'da bir diğer Suudi temsilcisi Al-Ittihad'dan bedelsiz olarak Al-Hilal'e transfer olan 38 yaşındaki santrforun buradaki macerası oldukça kısa sürdü. Yeni takımıyla yalnızca 6 ay geçiren Benzema, Al-Hilal formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemesine rağmen takımla yollarını ayırdı.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLMİŞTİ, EMEKLİLİK KARARI ALDI

Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a da önerildiği iddia edilen deneyimli golcünün yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Benzema'nın bir başka Suudi kulübü Al Shabab’dan gelen transfer teklifini elinin tersiyle ittiği kaydedildi. Yıldız oyuncuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan, Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran ve kariyerinde çıktığı 897 maçta 496 gol, 205 asiste imza atan Fransız efsane, Al-Hilal deneyiminin ardından profesyonel futbol kariyerini tamamen noktalamaya hazırlanıyor.