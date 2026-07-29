Galatasaray'da Can Armando Güner Amedspor'a transfer oluyor!

Yeni sezon öncesi genç oyuncularını düzenli forma şansı bulabilecekleri takımlara göndermeyi planlayan Galatasaray'da Can Armando Güner için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün genç futbolcusunu kiralamak isteyen Amedspor'un, Galatasaray ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

SÜRE ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

HT Spor'un haberine göre kiralama anlaşmasına, Can Armando Güner'in gelişimini garanti altına alacak maddeler eklendi. Buna göre genç futbolcunun kış transfer dönemine kadar en az 1000 dakika, sezon sonundaki yaz transfer dönemine kadar ise bir 1000 dakika daha süre alması şart koşuldu.

OYUNCUYLA GÖRÜŞME HENÜZ YOK

Kulüpler arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde uzlaşma sağlanırken, Can Armando Güner cephesiyle henüz resmi görüşmelerin başlamadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.