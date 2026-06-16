Galatasaray'da Can Uzun itirafı! Okan Buruk ilk kez konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin adı Can Uzun ile anılırken genç oyuncuya övgüler yağdıran Buruk, transfer sürecinin Dünya Kupası nedeniyle yavaş ilerlediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam ayrıca yabancı oyuncu kuralını eleştirerek, bu düzenlemenin Şampiyonlar Ligi hedefi olan kulüplerin elini zayıflattığını savundu.

CAN UZUN'A ÖVGÜ

Kafa Sports'a açıklamalarda bulunan Okan Buruk, son dönemde Galatasaray ile adı sıkça anılan Can Uzun'u beğendiğini dile getirdi. Genç oyuncunun çok yönlü özelliklerine dikkat çeken Buruk, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen sezon beklentilerin biraz altında kaldı, bazı sakatlıklar yaşadı. Ancak hem santrfor hem de forvet arkasında oynayabilen, gerektiğinde kanatta da görev alabilecek önemli bir yetenek" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR GİRİŞİM OLMADI"

Transfer iddialarına da açıklık getiren Buruk, Can Uzun için henüz resmi bir girişimde bulunmadıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Listemizde birçok oyuncu var ancak şu ana kadar kulübüyle bir temasımız olmadı. Dünya Kupası nedeniyle transfer piyasası biraz durgun. Birçok konu turnuva sonrasına kaldı" dedi.

YABANCI KURALI TEPKİSİ

Okan Buruk'un en dikkat çeken sözleri ise yabancı oyuncu kuralıyla ilgili oldu. Başarılı teknik adam, Avrupa'da daha üst seviyeleri hedefleyen bir takımın önüne engeller çıkarıldığını savunarak mevcut uygulamayı eleştirdi.

"ÇOK İYİ OYUNCULARI ALAMADIK"

Galatasaray'ın kadro planlamasında yabancı sınırı nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak istiyorum ama iyi oyuncular transfer etmeniz engelleniyor. Önümüze gelen çok önemli isimler oldu ancak kadro yapımız ve yabancı kuralı nedeniyle bu transferleri gerçekleştiremedik" diye konuştu.

"BUNU NEDEN ENGELLİYORSUNUZ?"

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış bir takım olarak daha büyük hedefler peşindeyiz. Daha üst turları zorlamak istiyoruz. Ancak mevcut yabancı kuralı hem kulüplere maddi yük getiriyor hem de rekabet gücünü düşürüyor. Bunu neden yaptıklarını gerçekten anlamıyorum." açıklamasında bulundu.

"FATİH HOCAYI HEDEF GÖSTERMESİNE ŞAŞIRDIM!"

Okan Buruk, “Fatih Hoca'nın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı korumak. TFF başkanının açıklamalarına çok şaşırdım. Fatih Hoca'yı hedef göstermesine şaşırdım. Hoca tam tersi milli takıma desteğini söylüyordu. Ben tam pozitif olarak anlamıştım. Destek veren bir konuşmaydı.” dedi.

MOURINHO! "SÜRPRİZ OLDU..."

Sunucu Candaş Tolga Işık'ın "Mourinho, Real Madrid'le anlaştı" demesi üzerine, Okan Buruk, "Ben Mourinho'yu seviyorum. Sürpriz mi oldu? Tabii ki sürpriz oldu. Düşüşte olan bir hoca, Türkiye'deki performansı çok iyi değildi." ifadelerini kullandı.