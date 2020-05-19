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Galatasaray'da çarşamba test, perşembe start!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2020 09:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'da çarşamba günü koronavirüs testi yapılacak. Sonuçların negatif çıkması durumunda perşembe günü antrenmanlara devam edilecek.

Galatasaray'da çarşamba test, perşembe start!

Yapılan son KOVID-19 testinde performans ekibindeki bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Galatasaray'da antrenmanlara 6 gün ara verilmişti.

Sarı-Kırmızılı takım, çarşamba günü tekrar testten geçirilecek. Sonuçların negatif olması halinde ertesi gün yani perşembe, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar kaldığı yerden başlayacak.

Bu süreçte oyunculara bireysel idman çizelgesi verilirken, kilo almamaları için beslenme programı da gönderilmişti. (Star)

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