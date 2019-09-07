Mynet Trend

Galatasaray'da çift kale maçta Falcao'dan 2 gol

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 07.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Falcao 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı. A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken goller Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

PARTNEREzhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!Ezhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!
Barcelona'dan Neymar açıklamasıBarcelona'dan Neymar açıklaması
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'den aldığı teklifi açıkladıRıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'den aldığı teklifi açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Kasımpaşa Falcao

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'un göbeğinde taciz! Ortalık karıştı

İstanbul'un göbeğinde taciz! Ortalık karıştı

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'dan Neymar açıklaması

Barcelona'dan Neymar açıklaması

Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'den aldığı teklifi açıkladı

Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'den aldığı teklifi açıkladı

Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev 17 Eylül'de tahliye edilecek

Hapisteki 2 ünlü futbolcu için karar verildi

Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ Paris'te evlendi

Eski Beşiktaşlı yıldızla evlendi! Sürpriz nikah

Diagne Beşiktaş'ın planlarını bozdu

Diagne Beşiktaş'ı da yaktı

Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

Aysal'dan Terim ve ceza açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.