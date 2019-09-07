Galatasaray'da çift kale maçta Falcao'dan 2 gol

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı. A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken goller Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

