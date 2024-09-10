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Galatasaray'da çok istemişti! Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Kostic ilk kez konuştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 15:53
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic, kendisine teklif geldiği ilk günden itibaren sarı-lacivertli takıma katılmak istediğini söyledi.

Galatasaray'da çok istemişti! Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Kostic ilk kez konuştu

Fenerbahçe’nin yeni transferi 31 yaşındaki Sırp futbolcu Filip Kostic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Kostic, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

MOURINHO SÖZLERİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan Sırp oyuncu, "Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyi performansımı ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK KULÜP İÇİN SAVAŞACAK OLMAK MEMNUNİYET VERİCİ"

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Sırbistan Milli Takımı’ndan da arkadaşı olan Dusan Tadic ile çok iyi bir dostlukları olduğunu belirten Kostic, "Groningen’de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım. Açıkçası Tadic’in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici" diyerek sözlerini tamamladı.

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