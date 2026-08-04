Süper Lig'de maçlara yeni kural! Futbolcular yandı...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi futbol kalitesini, temposunu ve seyir zevkini yukarılara çekmek adına dikkat çeken bir adım atıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı ve topun oyunda kalma süresinin uzadığı bir lig yapısı oluşturmak için harekete geçti. Bu doğrultuda hakem seminerinde 'yeni faul standardı' başlığı altında tüm hakemlere kapsamlı bir eğitim verileceği belirtildi.

FAUL SAYILARI YARI YARIYA DÜŞECEK

Yeni faul standardıyla birlikte sahalarda omuz omuza yapılan sert ama kurallar dahilindeki ikili mücadeleler ile avantaj sağlamayan hafif temaslar için artık düdük çalınmayacak. Buna karşın oyuncu sağlığını riske atan ve açıkça ihlal oluşturan kontrolsüz müdahalelerde ise taviz verilmeyecek. Uygulanacak bu yeni anlayış sayesinde 90 dakika içerisinde çalınan faul sayısının en az yüzde 50 oranında aşağı çekilmesi hedefleniyor.

GÖZLEMCİ NOTLARINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

MHK'nin hayata geçireceği bu yeni sistem sadece bir tavsiye olarak kalmayacak, hakemlerin sezon içindeki performans değerlendirmelerine de doğrudan yansıyacak. Hakem gözlemcileri ve performans değerlendiricileri, faul standardını maç raporlarına işleyecek. Oyunu gereksiz yere kesip hafif temaslarda sık sık faul kararı veren hakemlerin puanları düşürülürken, yeni faul standardını sahaya doğru yansıtan hakemler ise yüksek performans notu alacak.