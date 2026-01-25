SPOR

Galatasaray'da dananın kuyruğu bugün kopuyor! Icardi'nin serüveni sona mı eriyor?

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için karar günü! Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul'a çıkarma yaptı, pazarlıklar kızıştı. Başkan Dursun Özbek'in, takımda kalmasını istediği Icardi'nin önüne koyacağı tek şart ise dudak uçuklattı: "Yıllık 10 milyon Euro'yu unut, 5'e imza at!"

Emre Şen
Galatasaray'da geleceği yılan hikayesine dönen Mauro Icardi için beklenen gün geldi çattı. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino'nun İstanbul'a gelmesiyle hareketlenen Florya'da, bugün yapılacak dev zirveden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA, PAZARLIK KIZIŞTI

İki gündür İstanbul'da bulunan ve yönetimle ön görüşmeler yapan menajer Elio Pino, bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile nihai masaya oturacak. Görüşmede Icardi'nin İstanbul'daki geleceği netlik kazanacak.

BAŞKANIN ŞARTI BELLİ: MAAŞINI YARIYA DÜŞÜR!

Başkan Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin takımda kalmasını istiyor ancak mali disiplinden taviz vermeyecek. Yönetim, şu an yıllık 10 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldıza, yeni sözleşme için "feda" diyecek. Sarı-Kırmızılıların teklifinin, maaşı yarı yarıya indirerek 5 milyon Euro seviyesine çekmek olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2022'den beri Galatasaray'ın gol yükünü çeken ancak bu sezon eski günlerini aratan Icardi, çıktığı 28 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yönetimin "maaş indirimi" talebindeki en büyük kozu olacak.

