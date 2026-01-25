Galatasaray'da dananın kuyruğu bugün kopuyor! Icardi'nin serüveni sona mı eriyor?

Galatasaray'da geleceği yılan hikayesine dönen Mauro Icardi için beklenen gün geldi çattı. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino'nun İstanbul'a gelmesiyle hareketlenen Florya'da, bugün yapılacak dev zirveden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA, PAZARLIK KIZIŞTI

İki gündür İstanbul'da bulunan ve yönetimle ön görüşmeler yapan menajer Elio Pino, bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile nihai masaya oturacak. Görüşmede Icardi'nin İstanbul'daki geleceği netlik kazanacak.

BAŞKANIN ŞARTI BELLİ: MAAŞINI YARIYA DÜŞÜR!

Başkan Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin takımda kalmasını istiyor ancak mali disiplinden taviz vermeyecek. Yönetim, şu an yıllık 10 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldıza, yeni sözleşme için "feda" diyecek. Sarı-Kırmızılıların teklifinin, maaşı yarı yarıya indirerek 5 milyon Euro seviyesine çekmek olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2022'den beri Galatasaray'ın gol yükünü çeken ancak bu sezon eski günlerini aratan Icardi, çıktığı 28 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yönetimin "maaş indirimi" talebindeki en büyük kozu olacak.