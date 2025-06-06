Galatasaray'da değişimin ayak sesleri... Okan Buruk veto etti! Gönderiliyor!

Son şampiyon Galatasaray teknik ekip tarafından performansı yetersiz bulunan ve kadroya girmekte zorlanan Carlos Cuesta için kararını verdi. Defans oyuncusu için öncelikli hedef satmak olsa da 8 milyon Euro’luk bonservis bedelini çıkarması zor olacağından, oyuncu için kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.

Taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ve 3 sene daha kontratı bulunan Cuesta’dan minimum zarar etmek isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sarı kırmızılı yöneticiler, oyuncunun menajerine derhal kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ÜST DÜZEY STOPER ARAYIŞI BAŞLADI

Gelecek sezon yoluna Şampiyonlar liginde devam edecek sarı kırmızılılar, defans hattından Cuesta ile yollarını ayırdıktan sonra üst seviye bir stoper arayışına girişecek. Stoperler Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez’in performansından çok memnun olan Okan Buruk, hem Şampiyonlar liginde karşılaşacağı rakiplerin zorluğu hem de defans hattındaki dar rotasyonu göz önüne aldığında o bölgeye bir transfer daha yapılmasını talep ettiği belirtildi.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray’a devre arası transfer döneminde katılan Kolombiyalı stoper, ligde sadece 5 maçta forma giyerken gösterdiği vasat performansla taraftarın ve teknik ekibin iyice gözünden düştü.