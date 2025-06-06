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Galatasaray'da değişimin ayak sesleri... Okan Buruk veto etti! Gönderiliyor!

Galatasaray’ın devre arasında Belçika’nın Genk kulübünden transfer ettiği Carlos Cuesta, teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekip tarafından geçerli not alamadı. Geldiği günden bu yana birçok hataya sebep olan Kolombiyalı stoper iyice gözden düşmüş durumda.

Galatasaray'da değişimin ayak sesleri... Okan Buruk veto etti! Gönderiliyor!
Burak Kavuncu
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son şampiyon Galatasaray teknik ekip tarafından performansı yetersiz bulunan ve kadroya girmekte zorlanan Carlos Cuesta için kararını verdi. Defans oyuncusu için öncelikli hedef satmak olsa da 8 milyon Euro’luk bonservis bedelini çıkarması zor olacağından, oyuncu için kiralama tekliflerine de sıcak bakıyor.

Taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ve 3 sene daha kontratı bulunan Cuesta’dan minimum zarar etmek isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sarı kırmızılı yöneticiler, oyuncunun menajerine derhal kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ÜST DÜZEY STOPER ARAYIŞI BAŞLADI

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Gelecek sezon yoluna Şampiyonlar liginde devam edecek sarı kırmızılılar, defans hattından Cuesta ile yollarını ayırdıktan sonra üst seviye bir stoper arayışına girişecek. Stoperler Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez’in performansından çok memnun olan Okan Buruk, hem Şampiyonlar liginde karşılaşacağı rakiplerin zorluğu hem de defans hattındaki dar rotasyonu göz önüne aldığında o bölgeye bir transfer daha yapılmasını talep ettiği belirtildi.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

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Galatasaray’a devre arası transfer döneminde katılan Kolombiyalı stoper, ligde sadece 5 maçta forma giyerken gösterdiği vasat performansla taraftarın ve teknik ekibin iyice gözünden düştü.

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