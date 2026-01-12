Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukçu istifa ediyor! Dursun Özbek'ten şok istek

Süper Kupa'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da sıkıntılar bir bir patlak verdi. Maç sonrası sosyal medyada geciken transferler ve yapılan yanlış hamleler sebebiyle sportif direktör Abdullah Kavukçu'ya yönelik bir çok paylaşım olurken, sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'da bu duruma sitem etmişti.

DURSUN ÖZBEK İSTİFASINI İSTİYOR!

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, geciken transferler ve yağmurluk krizi için taraftarlardan özür dilerken, olayın perde arkasında çok başka çıktı. Özbek'in sportif direktör Abdullah Kavukcu'dan istifa etmesini istediği gündeme bomab gibi düştü.

''BEN BU İŞTEN ÇOK SIKILDIM...''

Gazeteci Gökhan Dinç'in haberine göre ise; ''Yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun yakın arkadaş çevresine 'Ben bu işten çok sıkıldım, hayatımda böyle bir baskı görmedim ve çok da rahat çalışamıyorum, ben ne yapacağımı bilmez haldeyim, istifa etmeyi bile düşünüyorum' dediğini öğrenmiş bulunmaktayım. Hatta kulüpte de bunların konuşulduğu, kulüp içine kadar bu işin gittiği, Abdullah Kavukçu'nun istifayı düşünüp düşünmediğine ilişkin artık insanların koridorlarda konuştuğuna dair bilgiler de geliyor.'' denildi.

ULTRASLAN DA İSTİFASINI İSTİYOR İDDİASI!

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu olan Ultraslan'ın da Abdullah Kavukcu'dan memnun olmadığı ve istifasını istediği iddia ediliyor. Abdullah Kavukcu'nun yapılan bu eleştiriler sonrası nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

İşte ultrAslan'ın bildirisi...

''Transfer sezonu Sportif A.Ş.'de görev alan sporun içinden gelmeyen isimlerin PR ve kariyer yapma yeri değildir!

Artık koltukları işgal edenlerin dükkân açılış fotoğraflarını değil,

Üst üste 4. Şampiyonluğuna koşacak takımımıza güç katacak icraatleri bir an önce görme zamanıdır!''