Galatasaray'da devre arasında peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun bonservisinde indirime bile gidildi!

Galatasaray'da performansı her geçen gün düşen Nelsson'un takımdan ayrılmasına onay çıktı. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncunun devre arasında elden çıkartılabilmesi için bonservisinde indirime gitti.

20 MİLYON EURO KABUL EDİLECEK

Sezon başında Nelsson için en az 25 milyon euro isteyen Galatasaray yetkilileri, yıldız oyuncunun performansının düşmesinin ardından bu bedeli 20 milyon euro'ya kadar indirdi. Özellikle Bayern Münih maçında sergilediği kötü performans sonrası bu kararı alan Galatasaray yönetiminin devre arasında Nelsson'u satması bekleniyor.

NDOMBELE DE YOLCU

Nelsson'un yanında kiralık olarak takıma katılan Ndombele ile de kesin olarak yollar ayrılacak. Aldığı kilolar ve performansındaki düşüklük nedeniyle bu kararı alan sarı-kırmızılılar durumu yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.





