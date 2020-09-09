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Galatasaray'da Diagne'ye Katar'dan dev teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, tüm ekipler son takviyelerini yapmak için çalışmalarına hız verdi. Satmadan alamayan Galatasaray'a da, golcü oyuncusu Mbaye Diagne için dev bir teklif gelirken, sarı-kırmızılı takım Senegalli yıldız için kararını verdi. İşte detaylar....

Galatasaray'da Diagne'ye Katar'dan dev teklif!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.Sarı-kırmızılı takıma katılacak oyuncuların yanı sıra bazı isimlerin de kulübün belirlediği kriterlerde bir teklif alması halinde satılabileceği ifade ediliyor.Bu isimlerden biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi.

Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.Takvim'de yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.Ancak sarı-kırmızılıların bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi.Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o paraya satmayın kalsın,hiç değilse gol atıyor
:)) YALANNNNNN INANMIYORUM
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