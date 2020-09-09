Galatasaray'da Diagne'ye Katar'dan dev teklif!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.Sarı-kırmızılı takıma katılacak oyuncuların yanı sıra bazı isimlerin de kulübün belirlediği kriterlerde bir teklif alması halinde satılabileceği ifade ediliyor.Bu isimlerden biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi.

Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.Takvim'de yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.Ancak sarı-kırmızılıların bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi.Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.