Galatasaray'da dikkat çeken Mauro Icardi iddiası! Osimhen'in performansı kafaları karıştırdı...

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın evinde Tottenham ile oynadığı maçta talihsiz şekilde sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin yeni sezon hazırlıklarına yetişebileceği aktarılmıştı. İlerleyen yaşı nedeniyle gelebilecek tekliflere kapısını açık tutacağı iddia edilen Galatasaray'ın ilk hedefinin Osimhen'i transfer edebilmek olduğu yazılmıştı.
Galatasaray'ın Icardi ile bağı hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Icardi gitmek istemediği sürece Galatasaray'da durur, futbolu da Galatasaray'da bıraktırır bence camia. Icardi öyle bir figür, göz ardı edilmez." dedi.
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