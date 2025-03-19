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  4. Galatasaray'da dikkat çeken Mauro Icardi iddiası! Osimhen'in performansı kafaları karıştırdı...

Galatasaray'da dikkat çeken Mauro Icardi iddiası! Osimhen'in performansı kafaları karıştırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.03.2025 18:00
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Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü. Sezon sonunda kendisine gelebilecek teklifleri değerlendireceği iddia edilen Galatasaray hakkında Nihat Kahveci'den karşı cevap geldi.

Galatasaray'da dikkat çeken Mauro Icardi iddiası! Osimhen'in performansı kafaları karıştırdı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

SEZONU KAPATMIŞTI

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Galatasaray'ın evinde Tottenham ile oynadığı maçta talihsiz şekilde sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin yeni sezon hazırlıklarına yetişebileceği aktarılmıştı. İlerleyen yaşı nedeniyle gelebilecek tekliflere kapısını açık tutacağı iddia edilen Galatasaray'ın ilk hedefinin Osimhen'i transfer edebilmek olduğu yazılmıştı.

NİHAT KAHVECİ KARŞI ÇIKTI

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Galatasaray'ın Icardi ile bağı hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Icardi gitmek istemediği sürece Galatasaray'da durur, futbolu da Galatasaray'da bıraktırır bence camia. Icardi öyle bir figür, göz ardı edilmez." dedi.

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Mauro Icardi galatasaray icardi Osimhen
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