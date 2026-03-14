Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı seçimi sonuçlandı!

Galatasaray'da bugün Divan Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı.

DİVAN KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi sonucunda Aykutalp Derkan bir kez daha Divan Kurulu Başkanı seçildi.

554: Aykutalp Derkan

528: Cengiz Ergani

FATİH TERİM VE FARUK SÜREN'DE OY KULLANDI...

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre Fatih Terim, Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimlerinde tarafsız kalmak adına oy kullanmadı.

Eşi Fulya Terim’in oy kullanacak olması sebebiyle liseye geldi.

Öte yandan efsanevi Başkanlardan Faruk Süren'de, Galatasaray Divan Başkanlığı seçiminde oy kullandı.

DURSUN ÖZBEK: "SEÇİM GÜNLERİ, BAYRAM GÜNLERİ OLUYOR..."

Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimi hakkında Dursun Özbek: "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."