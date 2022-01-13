Galatasaray'da Domenec Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve başlayan Domenec Torrent'in maaşı çok merak ediliyordu. Sarı-Kırmızılıların Torrent ile sezon sonuna kadar değil 1,5 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.

5 YARDIMCISI İLE BİRLİKTE GELDİ

59 yaşındaki İspanyol teknik adam Galatasaray'a yalnız gelmedi. Yanında 5 yardımcısıyla birlikte Türkiye'ye gelen tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yanında yer alan analist uzmanını da ekibine dahil edecek.

YILLIK MALİYETİ ŞAŞIRTTI

Hürriyet'in haberine göre Domenec Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada bu rakam çok konuşuldu. Sadece Torrent'e değil, 1,5 milyon euro'nun 5 kişiye bölünmesi şaşkınlık yarattı.



