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Galatasaray'da Domenec Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

13.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Domenec Torrent'in maliyeti ortaya çıktı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adamla yarım sezonluk değil 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Domenec Torrent ve yanında getirdiği 5 kişilik ekibinin 1,5 yıllık toplam maliyeti 1,5 milyon euro düzeyinde olduğu öğrenildi. Torrent'in bu kadar az kazanması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve başlayan Domenec Torrent'in maaşı çok merak ediliyordu. Sarı-Kırmızılıların Torrent ile sezon sonuna kadar değil 1,5 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.

5 YARDIMCISI İLE BİRLİKTE GELDİ

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59 yaşındaki İspanyol teknik adam Galatasaray'a yalnız gelmedi. Yanında 5 yardımcısıyla birlikte Türkiye'ye gelen tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yanında yer alan analist uzmanını da ekibine dahil edecek.

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YILLIK MALİYETİ ŞAŞIRTTI

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Hürriyet'in haberine göre Domenec Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada bu rakam çok konuşuldu. Sadece Torrent'e değil, 1,5 milyon euro'nun 5 kişiye bölünmesi şaşkınlık yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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