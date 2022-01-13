Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor! Fenerbahçe forması giyip 'Beşiktaşlıyım' demişti..

Galatasaray'da Domenec Torrent'in gelişi sürpriz etkisi yarattı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken Burak Elmas yaptığı açıklamada Torrent isminde karar kıldıklarını açıklamıştı. Torrent, İstanbul'a gelirken kendisiyle birlikte 4 yardımcısını da takıma kattı.
59 yaşındaki İspanyol teknik adam, getirdiği 4 kişilik ekibiyle Galatasaray'da görev alacak. Yardımcılarından en dikkat çeken isim Marc Gonzalo oldu. Gonzalo bir zamanlar Mehmet Ali Erbil'in katıldığı şov programına konuk olduğu videonun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, ''Siyah,beyaz'' diyerek seslenmesi sosyal medyanın ana maddesi haline geldi. Galatasaraylı değil tüm taraftarların şaşırdığı bu video tıklanma rekorları kırdı.
Galatasaray'ın yardımcısı Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynamıştı.
Marc Gonzalo'nun, Galatasaray-PSG maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler de ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarların tepkisi çığ gibi büyüdü.
Marc Gonzalo, 2019 yılında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı eleştirmişti. Bir dönem Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Carrusca'nın Galatasaray'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuştu.
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