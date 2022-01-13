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Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor! Fenerbahçe forması giyip 'Beşiktaşlıyım' demişti..

13.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Domenec Torrent ilk idmanına bugün çıktı. Burak Elmas'ın göreve getirdiği İspanyol çalıştırıcı görevine hızlı başladı. Güne çift antrenman koyan Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı ekibe 4 yardımcısıyla birlikte geldi. Domenec Torrent'in yardımcıları arasında yer alan Marc Gonzalo sosyal medyada olay oldu. Bir zamanlar Mehmet Ali Erbil'in programına katılan Gonzalo, Beşiktaşlı olduğunu söylemesi ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in gelişi sürpriz etkisi yarattı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken Burak Elmas yaptığı açıklamada Torrent isminde karar kıldıklarını açıklamıştı. Torrent, İstanbul'a gelirken kendisiyle birlikte 4 yardımcısını da takıma kattı.

4 KİŞİLİK EKİBİYLE GÖREVE BAŞLAYACAK

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59 yaşındaki İspanyol teknik adam, getirdiği 4 kişilik ekibiyle Galatasaray'da görev alacak. Yardımcılarından en dikkat çeken isim Marc Gonzalo oldu. Gonzalo bir zamanlar Mehmet Ali Erbil'in katıldığı şov programına konuk olduğu videonun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, ''Siyah,beyaz'' diyerek seslenmesi sosyal medyanın ana maddesi haline geldi. Galatasaraylı değil tüm taraftarların şaşırdığı bu video tıklanma rekorları kırdı.

İŞTE GONZALO'NUN O GÖRÜNTÜLERİ

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FENERBAHÇE REKLAMINDA OYNAMIŞ

Galatasaray'ın yardımcısı Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynamıştı.

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GALATASARAY-PSG MAÇINDA OLAY HAMLE

Marc Gonzalo'nun, Galatasaray-PSG maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler de ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarların tepkisi çığ gibi büyüdü.

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"MALUM TAKIM ONA ŞANS VERMEDİ"

Marc Gonzalo, 2019 yılında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı eleştirmişti. Bir dönem Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Carrusca'nın Galatasaray'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuştu.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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