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Galatasaray'da Donk'un durumu açıklandı

08.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Donk'un durumu açıklandı

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üzüldümmü hayır tabiikide
çünkü sen sen ve sen yazacak çok şey vardı ama işte ne diyim sistem izin vermiyor.....

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