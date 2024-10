Galatasaray'da Dries Mertens, bıraktığını resmen duyurdu! ''Benim için artık bitti...''

9 Şubat 2011'den beri Milli Takım formasını giyen ancak son dönemde davet almayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, milli kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Tecrübeli oyuncu, Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Tedesco ile bu konu üzerine görüşme gerçekleştirdiğini belirterek bu kararı aldığını belirtti.

''TODESCO'YA MİNNETTARIM''

Uzun süredir milli takıma çağrılmayan Mertens, Milli Takım Teknik Direktörü Tedesco'nun kendisiyle konuşarak çağırmadığını "Tedesco benimle konuştu ve bana durumu açıkladı. Her zaman söyledim, eğer on oyuncu sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi arayamazsanız, o beni her zaman arayabilir. Kararını bu kadar güzel anlattığı için minnettarım.'' sözleriyle ifade etti.

''ARTIK BEN DE BİR TARAFTARIM''

Artık milli formayı giymeyeceğini belirten tecrübeli futbolcu ''Benim için bitti, artık ben de bir taraftarım." diyerek Milli Takım kariyerini bıraktığını açıkladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Dries Mertens, Belçika Milli Takım formasını tam 109 karşılaşmada sırtına geçirdi. Başarılı oyuncu, bu söz konusu maçlarda 21 kez gol sevinci yaşandı.