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Galatasaray'da Dries Mertens umudu suya düştü! Konyaspor maçında da yok...

13.03.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini alan ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Dries Mertens'in bu hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyordu. Belçikalı yıldızın son durumu belli oldu.

Galatasaray'da Dries Mertens umudu suya düştü! Konyaspor maçında da yok...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından üst üste 14. galibiyetini alan Galatasaray, bu alanda rekor kırmıştı.

TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞTİ

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Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyememiş ve maçı tribünden takip etmişti.

KONYASPOR'A KARŞI DA YOK

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Belçikalı oyuncusunun gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında oynaması bekleniyordu ancak yapılan son kontrollerin ardından kötü haber geldi.

Sakatlığı devam eden ve henüz iyileşme bulguları göstermeyen dünyaca ünlü futbolcu, Konyaspor karşısında da kadrodaki yerini alamayacak.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Mertens, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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