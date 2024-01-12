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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Ali Koç'a peş peşe salvolar! ''Galatasaray’da bu açıklamayı yapan başkan bir saniye görevde duramaz"

12.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk, yaşanan hakem hataları nedeniyle basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u hedef alan Dursun Özbek, ''Seni şampiyon yapmayacak kim? Galatasaray’da bu açıklamayı yapan başkan bir saniye görevde duramaz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Ali Koç'a peş peşe salvolar! ''Galatasaray’da bu açıklamayı yapan başkan bir saniye görevde duramaz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk, Sivasspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından televizyon karşısına çıktı.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ'A GÖNDERME

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Dursun Özbek: "Dünya spor tarihinde belki de ilk defa bir kulüp başkanı, 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar' diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi 5 senedir başkan. Arkadaş, kim seni şampiyon yapmayacak? Kimi kastediyorsun? Samimiysen açıkla. Galatasaray'da böyle bir açıklamayı yapan başkan, o görevde bir saniye duramaz"

"BİZİ ŞAMPİYON YAPMAYACAKLAR' İFADESİNDEKİ ÖZNE KİM?"

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Dursun Özbek: "Sayın Ali Koç'un bir mağduriyet yaratmaya çalıştığını ifade ettim. Böyle bir şeyin, bir kulüp başkanının ifadesine yakıştığını düşünmüyorum. 6 yıldır Mehmet Büyükekşi başkan değildi. Ondan evvel bir başkası başkandı, ondan evvel de bir başkası. Ali Koç'un ifadesindeki eksiklik şu, bir şey ifade etmeye çalışıyor ancak neyi ifade ettiği meçhul. 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' ifadesindeki özne kim? TFF ve MHK bizi şampiyon yapmayacak diyorsa, siz başkanken federasyonlar değişmiş, hepsi mi bunu istiyor? Orada Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması, bunun bir mağduriyet yaratmaktan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mağduriyete bağlı bir avantaj yakalama amaçlı yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ICARDİ'NİN AYAĞINI KIRDILAR"

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Dursun Özbek: "Beşiktaş maçında Icardi'nin ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında da gözünü kör etmeye çalıştılar, hakem onu da görmedi."

"NASIL OLUR DA ZORBAY KÜÇÜK BURAYA ATANIYOR?"

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Dursun Özbek: "Dün, Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.25."

"YA SİZ GALATASARAY'DAN NE İSTİYORSUNUZ YA?"

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Dursun Özbek: "Buradan Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum: Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya?"

"GEREĞİNİN NE OLDUĞUNU YORUMLARINIZA BIRAKIYORUM"

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Dursun Özbek: "Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum."

"GALATASARAY FORMASINI TERLETEN KİMSEYE 1 KURUŞ BORCUMUZ YOKTUR"

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Dursun Özbek: "Son günlerde yapılan algılara bağlı olarak... Kulübümün mevcut maaşları bırakın, primleri dahi ödenmiştir. Ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında, Galatasaray formasını terleten kimseye 1 kuruş borcumuz yoktur."

"BİZİM BUGÜN İTİBARIYLA GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK"

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Dursun Özbek: "Seçim, 2024 Mayıs'ta. Bizim bugün itibarıyla gündemimizde seçim yok. Bizim gündemimizde 2024 Mayıs'ta şampiyon olmak var."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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Dursun Özbek: "Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız."

"SABRIMIZ VAR, KİMSE SABRIMIZI SINAMASIN"

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Dursun Özbek: "Biz bir spor yarışı içindeyiz. Bir kavga veya karşılıklı çekişme, söz düellosunun peşinde değiliz. Sabrımız var, kimse sabrımızı sınamasın."

SORU: "MEVCUT FEDERASYONUN İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

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Dursun Özbek: "TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. Mevcut TFF'ye yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü de Kulüpler Birliği toplantısı var. Tahmin ediyorum ki gündem maddelerinden biri bu olabilir diye düşünüyorum. Sayın TFF sadece Galatasaray'ın Federasyonu değil. Süper Lig var, alt ligler var, milli takımlar var... Geniş bir yelpaze var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde, Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir."

"BİZ SUUDİ ARABİSTAN'DA YERLİ HAKEM OLMASINI İSTEDİK"

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Dursun Özbek: "Biz Suudi Arabistan'da yerli hakem olmasını istedik. Yabancı hakemle oynanacaksa, bu bir maç için olmaz. Radikal bir karardır. Bu kararın tüm maçlar için alınması gerekir. Bu test maksadıyla olmuştur ama oradaki bir maçlık performansın, ligin geneline yayılacak bir performans olması mümkün değil. Bu anlamda bir değişiklik istemedik. Tepkimizin doğru olduğunu düşünüyorum, yerli hakemle oynamak daha şık olurdu."

YALNIZ KALDIĞINIZ DOĞRU MU?

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Erden Timur: "Konuşsan suç, konuşmasan suç gibi bir şey oluyor. İki ay önce zaten bir ekrana çıkıp neler yapılması gerektiğini söyledim. Ondan sonra 'Nerede' diye bir algı oluşturuldu. Kırgınlık gibi bir şey yok! Tek gayemiz kenetlenmek."

"SACHA BOEY'İN SATIŞI GİBİ BİR ŞEY YOK"

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Erden Timur: Sacha Boey'in satışı gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. 'Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor.

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