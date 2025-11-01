SPOR

Galatasaray'da duygusal anlar! Dries Mertens ve ailesi, yeniden RAMS Park’ta

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçını izlemek için RAMS Park’a geldi. Müsabaka öncesinde Mertens ailesine plaket ve forma takdimi yapıldı.

Galatasaray'da duygusal anlar! Dries Mertens ve ailesi, yeniden RAMS Park’ta
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de karşılaşmayı takip etti. Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park’a geldi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Galatasaray da duygusal anlar! Dries Mertens ve ailesi, yeniden RAMS Park’ta 1

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens’e emeklerinden dolayı plaket takdim verdi. Özbek, ayrıca Mertens ailesine arkasında isimleri yazılı Galatasaray forması da hediye etti. Daha sonra Mertens, oğlu Ciro ile birlikte kale arkasına giderek, taraftarlara 3’lü çektirdi.

Belçikalı futbolcu, Galatasaray’da 136 maçta görev alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırmıştı.

Mertens, Galatasaray’dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

