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  4. Galatasaray'da eksik parça tamamlanıyor! Kendi hesabından resmen paylaştı... Sarı-Kırmızılılar'ın 3. transferi bu akşam İstanbul'da

Galatasaray'da eksik parça tamamlanıyor! Kendi hesabından resmen paylaştı... Sarı-Kırmızılılar'ın 3. transferi bu akşam İstanbul'da

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 11:59
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Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan eski oyuncusu Mario Lemina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'da eksik parça tamamlanıyor! Kendi hesabından resmen paylaştı... Sarı-Kırmızılılar'ın 3. transferi bu akşam İstanbul'da
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerini bitirirken bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Sarı-Kırmızılılar uzun bir süredir gündeminde olan Mario Lemina transferini bitirirken yıldız isim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

LEMINA'DAN PAYLAŞIM

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Lemina'dan da sosyal medya üzerinden taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu 'Kum saati' emojisi paylaştı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

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Galatasaray'ın yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray
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