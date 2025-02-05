Galatasaray'da eksik parça tamamlanıyor! Kendi hesabından resmen paylaştı... Sarı-Kırmızılılar'ın 3. transferi bu akşam İstanbul'da

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerini bitirirken bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar uzun bir süredir gündeminde olan Mario Lemina transferini bitirirken yıldız isim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

LEMINA'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Lemina'dan da sosyal medya üzerinden taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu 'Kum saati' emojisi paylaştı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray'ın yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.