Galatasaray'da eksik parça tamamlanıyor! Kendi hesabından resmen paylaştı... Sarı-Kırmızılılar'ın 3. transferi bu akşam İstanbul'da

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerini bitirirken bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar uzun bir süredir gündeminde olan Mario Lemina transferini bitirirken yıldız isim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Lemina'dan da sosyal medya üzerinden taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu 'Kum saati' emojisi paylaştı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.
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