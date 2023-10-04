Galatasaray'da eleştirilerin hedefinde Kerem Aktürkoğlu var!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Manchester United karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

"YAPTIĞIM ŞEYLER ÇOK ÇABUK UNUTULUYOR"

Kerem Aktürkoğlu, Manchester United zaferi sonrası Galatasaraylı taraftarlara sitemde bulunmuştu. Kerem, "Yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlara da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey." demişti.

TEPKİLER HALA DİNMEDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun bu açıklamasına Galatasaray taraftarı tepki gösteriyor. Maçın üstünden uzun zaman geçmesine rağmen eleştiri alan Kerem Aktürkoğlu'nun moralinin bir hayli bozulduğu ifade edildi.

