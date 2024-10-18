Galatasaray'da Elias Jelert'in transfer detayları ortaya çıktı! Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek satın alınmıştı

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in Antalyaspor maçı kadrosuna alınmaması sosyal medyada gündem oldu. Elias Jelert'in transfer süreciyle ilgili ilginç bir olay paylaşıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek kadroya katılan Jelert, 10 maçında yalnızca 3'ünde ilk 11'de kendine şans bulabildi. Oynadığı maçlarda da hayal kırıklığı yaratan Jelert, Okan Buruk'un gözüne giremedi.

KAAN AYHAN FORMAYI KAPTI

Jelert'in düşük performansı sonrası Okan Buruk formayı Kaan Ayhan'a emanet etti. Jelert'in kendini geliştirmediği sürece Kaan Ayhan'dan formayı almasının zor olduğu aktarıldı.

'SON TERCİH' İDDİASI!

Galatasaray'ın transfer listesinde Jelert'in 5. sıraya yer aldığı iddia edildi. İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, son çare olarak Jelert'i transfer etti.