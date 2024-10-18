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Galatasaray'da Elias Jelert'in transfer detayları ortaya çıktı! Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek satın alınmıştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 19:55
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Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir; Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Sezon başında 9 milyon Euro gibi bir bedel ödenerek transfer edilen Elias Jelert'in kadroya alınmaması sonrası sosyal medyada transfer detayları paylaşıldı.

Galatasaray'da Elias Jelert'in transfer detayları ortaya çıktı! Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek satın alınmıştı
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Elias Jelert'in Antalyaspor maçı kadrosuna alınmaması sosyal medyada gündem oldu. Elias Jelert'in transfer süreciyle ilgili ilginç bir olay paylaşıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

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Sezon başında 9 milyon Euro ödenerek kadroya katılan Jelert, 10 maçında yalnızca 3'ünde ilk 11'de kendine şans bulabildi. Oynadığı maçlarda da hayal kırıklığı yaratan Jelert, Okan Buruk'un gözüne giremedi.

KAAN AYHAN FORMAYI KAPTI

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Jelert'in düşük performansı sonrası Okan Buruk formayı Kaan Ayhan'a emanet etti. Jelert'in kendini geliştirmediği sürece Kaan Ayhan'dan formayı almasının zor olduğu aktarıldı.

'SON TERCİH' İDDİASI!

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Galatasaray'ın transfer listesinde Jelert'in 5. sıraya yer aldığı iddia edildi. İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, son çare olarak Jelert'i transfer etti.

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galatasaray Elias Jelert
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