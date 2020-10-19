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Galatasaray'da Emre Akbaba 3 ay sonra geri döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 21:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da Emre Akbaba 3 ay sonra geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

EMRE AKBABA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

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