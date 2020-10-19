Galatasaray'da Emre Akbaba 3 ay sonra geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.
Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.
Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
CANLI | Galatasaray-Alanyaspor
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya...
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun sözleşmesini resmen feshetti!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni planı: Larin ve Aboubakar
Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum