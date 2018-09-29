Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat olacak

Galatasaray'ın dün akşam sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildiği, bunun sonucunda da başarılı futbolcunun yarın ameliyat edileceği açıklandı.

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam sahasında oynadığı BB Erzurumspor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç oyuncunun sol ayak baş parmak tarak kemiğinin eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kontrolleri yapılmıştır. Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."





