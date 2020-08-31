Galatasaray'da Emre Akbaba Fenerbahçe derbisinde yok

Emre Akbaba’nın sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere birçok maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan milli futbolcunun yaşadığı sorunun devam ettiği belirtildi.
Emre Akbaba’nın daha önce Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği, Mayıs 2019’da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ise kaval ve alt adale kemiği kırılmıştı. Emre Akbaba, yaşadığı bu iki ciddi sakatlık ile birlikte toplamda 321 gün takımdan ayrı kaldı.
(TRT SPOR)
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