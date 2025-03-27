Galatasaray'da endişeli bekleyiş! Davinson Sanchez MR'a girecek

Galatasaray, her anlamda Beşiktaş derbisine odaklanırken akıllar milli takımdan dönecek Davinson Sanchez’in durumunda.

HEYETİN KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson ile çarpışan ve kafasına darbe alıp oyuna devam edemeyen Sanchez’in durumu soru işareti. FIFA’nın yeni kuralına göre kafa darbeleri sonrası oyuna devam edemeyen ve bir hafta forma giymesi yasak olan Sanchez kadrodan çıkarılmıştı. Bugün İstanbul’a gelecek olan sarı kırmızılı oyuncu için detaylı bir teste tabii tutulacak. Davinson Sanchez’in gelmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden MR’ı çekilecek ve Kolombiyalı oyuncu test ve bulguları yapıldıktan sonra beyin cerrahı ve nörolog uzmanlarının yer alacağı bir heyetin kontrolünden geçecek.

OKAN BURUK RAPORA GÖRE KARAR VERECEK

Oyuncu ile ilgili kararı ne kulüp doktoru ne de Okan Buruk verebilecek. Sağlık heyeti Davinson için görüşünü belirtip noktayı koyacak. Beynindeki değerlerin normal ve sıfır risk taşıması halinde Sanchez, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak. beyninde hafif de olsa ödem bulunan başarılı stoperin kuvars değeri istenen düzeyde olmaz ise olası darbede beyni ciddi hasar göreceği için risk alınmayacak. Okan Buruk da sonucu merakla bekleyecek. Bugün İstanbul’a gelecek olan Davinson Sanchez’in, Kolombiya Milli Takımı’nda sadece tek antrenmana çıktığı öğrenildi. Okan Buruk, sağlık heyetinden olumlu rapor çıkması durumunda oyuncusu ile görüşüp derbi kararını ona göre verecek.