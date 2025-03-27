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Galatasaray'da endişeli bekleyiş! Davinson Sanchez MR'a girecek

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.03.2025 12:42
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Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına darbe alan ve oyundan alınan Davinson Sanchez, bir sonraki müsabakada forma giyememişti. Beyninde hafif ödem bulunan tecrübeli savunmacının son durumu merak ediliyor. Sanchez bugün MR'a girecek.

Galatasaray'da endişeli bekleyiş! Davinson Sanchez MR'a girecek
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, her anlamda Beşiktaş derbisine odaklanırken akıllar milli takımdan dönecek Davinson Sanchez’in durumunda.

HEYETİN KONTROLÜNDEN GEÇECEK

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Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson ile çarpışan ve kafasına darbe alıp oyuna devam edemeyen Sanchez’in durumu soru işareti. FIFA’nın yeni kuralına göre kafa darbeleri sonrası oyuna devam edemeyen ve bir hafta forma giymesi yasak olan Sanchez kadrodan çıkarılmıştı. Bugün İstanbul’a gelecek olan sarı kırmızılı oyuncu için detaylı bir teste tabii tutulacak. Davinson Sanchez’in gelmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden MR’ı çekilecek ve Kolombiyalı oyuncu test ve bulguları yapıldıktan sonra beyin cerrahı ve nörolog uzmanlarının yer alacağı bir heyetin kontrolünden geçecek.

OKAN BURUK RAPORA GÖRE KARAR VERECEK

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Oyuncu ile ilgili kararı ne kulüp doktoru ne de Okan Buruk verebilecek. Sağlık heyeti Davinson için görüşünü belirtip noktayı koyacak. Beynindeki değerlerin normal ve sıfır risk taşıması halinde Sanchez, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak. beyninde hafif de olsa ödem bulunan başarılı stoperin kuvars değeri istenen düzeyde olmaz ise olası darbede beyni ciddi hasar göreceği için risk alınmayacak. Okan Buruk da sonucu merakla bekleyecek. Bugün İstanbul’a gelecek olan Davinson Sanchez’in, Kolombiya Milli Takımı’nda sadece tek antrenmana çıktığı öğrenildi. Okan Buruk, sağlık heyetinden olumlu rapor çıkması durumunda oyuncusu ile görüşüp derbi kararını ona göre verecek.

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