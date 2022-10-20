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Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş açıklamalar! ''Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz!''

20.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. VAR atamalarıyla ilgili konuşan Erden Timur, "Kimse bizim zekamızı hafife almasın. Bu atamaların bilinçli şekilde yapıldığı çok net. Bizim zaten VAR'ın varlığından haberimiz bile yok. Maçlarımızda kullanılmıyor bile. Hakem atamalarındaki tutarsızlıklara da değinmek lazım. Sezon başından bugüne kadar görev almamış bir hakem bizim maçımıza veriliyor. Bunun ismi Ali Palabıyık..." dedi.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş açıklamalar! ''Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz!''

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakemler ve VAR hakkında konuşan Erden Timur flaş ifadeler kullandı.

"KİMSE KİMSENİN GERİ ZEKALI OLDUĞUNU ZANNETMESİN"

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Erden Timur: Adalet demek herkes için adalet demek. Kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kimse kimsenin geri zekalı olduğunu zannetmesin. Bu toplumu kandırdığınız yeter! Bundan sonra herkesin ipliğini pazara çıkartacağız!"

"KORKUN, KORKUN!"

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Erden Timur: "Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun, korkun! Bu savaş sizin istediğiniz gibi sona ermeyecek!"

"SUÇ MAHALLİNE İLK KATİL GİDERMİŞ"

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Erden Timur: "Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok."

"VAR ATAMALARINI MURAT ILGAZ YAPIYOR"

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Erden Timur: "VAR atamalarını Murat Ilgaz yapıyor. Bu nedenle onun ismi konuşuldu. Galatasaray, satranç tahtasındaki bir piyon için masaya yumruğunu vurmaz. Eğer vurursa vezir için, şah için vurur."

"YABANCI HAKEMLERDEN DE DESTEK ALINABİLİR"

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Erden Timur: "İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir. Yabancı hakem gelirse, problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var. Hakemlerin %70'i yabancı olursa problemlerin büyük kısmı çözülür."

"SABOTAJIN TİLLAHİ BURADA YAPILIYOR"

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Erden Timur: "Bir uçak kazası olduğu zaman ilk önce sabotaj soruşturması yapılır. Sabotajın tillahi burada yapılıyor. Yazık, günah. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor."

"BU İŞİ BİRİ BİZE AKILLICA ANLATSIN"

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Erden Timur: "Hücum konusunda birçok istatistikte lideriz. Bu işi biri bize akıllıca anlatsın. Hücum istatistikleri bu kadar yüksek olan bir takım var ve bu takımın penaltı pozisyonu yok. VAR da asla devreye girmiyor. Bunun saçmalığını kimse kimseye anlatmakla uğraşmasın."

GS TV'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

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Erden Timur: "Bundan sonra her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar GS TV'den yayınlanacak. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar GS TV'de ekranlara çıkarılacak. Tüm haksızlığa uğrayan kulüplerin kürsüsü burası. Tüm kulüplerin açık kürsüsü, sesi olacağız. O programların adı 'Futbol için adalet' olacak. Her takıma açık, gelip herkes orada konuşacak. Tüm hataları gün yüzüne çıkaracağız. Türk futbolunun kurtulması için sırtımızın taşıyacağı kadar yük alacağız ama herkesin bir araya gelmesi gerekiyor."

"BU KADAR GEÇ VERİLMESİNİN SEBEBİ..."

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Erden Timur: "Icardi'nin pozisyonu oluyor, 20 saniyede korner kullanılıyor. 20 saniyede incelenip, karar veriliyor. Ancak tekrarı 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı ise 9. dakikada gösteriliyor. Bu kadar geç verilmesinin sebebi, en masum açıyı bulmak ve kamuoyunu hazırlamak. TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor."

"FENERBAHÇE'YE KART YOK"

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Erden Timur: "Seferovic'in Trabzon maçındaki pozisyonu ele çarpma, VAR'a gidilmedi. Fenerbahçe'ye benzer pozisyonda penaltı verildi. Gaziantpe maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyonda Fenerbahçe'ye kart yok. Bunun farkındayız."

"GOL ATAN FUTBOLCUNUN AİLESİNİN BULUNDUĞU LOCAYI NEREDEN BİLİYOR?"

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Erden Timur: "Bu sezon maçlarda birçok standartsızlıklara şahit oluyoruz. Maçların yönetmenleri yıllardır aynı. Bazı görüntülerin kulüpler tarafından aktarıldığı çok açık. Örneğin yayıncı kuruluş yönetmenleri, gol atan futbolcunun ailesinin bulunduğu locayı nereden biliyor?"

10 HAFTALIK TABLO

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Erden Timur: "Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil."

"MAÇLARIMIZIN %75'İNE AYNI HAKEMLER ATANMIŞ!"

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Erden Timur: "Maçlarımızın %75'ine aynı hakemler atanmış! Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten Gaziantep maçımızdan 6 saniye kuralıyla herkes tanıyor!"

"ZEKAMIZI KİMSE HAFİFE ALMASIN"

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Erden Timur: "Atamalar için yapay zeka kullanılıyor dendi. Başkanımız bu sistemin nasıl çalıştığını sordu, net bir cevap alamadı. Kimse bizim zekamızı hafife almasın. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada."

"NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ?"

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Erden Timur: "Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan'ın Galatasaray'a karşı bir travması var. Hadi yaptı diyelim. Nasıl soruşturma açılmaz?"

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