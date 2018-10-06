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Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Geçen sezon sakatlığına inanmadığı Tolga Ciğerci’yi silen Fatih Terim, bu sezon önce Serdar Aziz’le sorun yaşadı. Şimdi de Eren’in “ağrım var” demesi yeni bir kriz çıkardı.

Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

Galatasaray'da aksiyon bitmiyor!.. Sarı-Kırmızılılar'da bir kez daha sakatlık krizi yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz sezon sürekli ağları olduğunu söyleyerek idmana çıkmayan Tolga Ciğerci'yle büyük sorunlar yaşamış hatta bu kriz yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına neden olmuştu.

SERDAR'I İKİ HAFTA OYNATMADI

Bu sezon ise Serdar Aziz, Göztepe maçından önce sakatlığı gerekçesiyle affını istemiş, Terim de bunun üzerine yıldız ismi iki hafta takımdan kesmişti. Galatasaray'da şimdi de Eren Derdiyok krizi var.

MR'DAN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Porto maçı öncesi ağrıları olduğunu söyleyen Eren'in MR'ı temiz çıkınca ortalık karıştı. Fatih Terim imalı mesajlarla tepki gösterdiği yıldız futbolcuyu önce Porto sonra da Antalya maçı kadrosuna almadı. Yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. (TAKVİM)

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