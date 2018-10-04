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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok'un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşan sarı-kırmızı takım, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalindeki CIP kapısından çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek ve kaşkol takdim ederken, futbolcular yoğun ilgi gördü.

Kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

EREN DERDİYOK VE SELÇUK İNAN KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalya kafilesinde yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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