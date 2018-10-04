Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşan sarı-kırmızı takım, özel uçakla Antalya'ya geldi.
Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalindeki CIP kapısından çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek ve kaşkol takdim ederken, futbolcular yoğun ilgi gördü.
Kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
EREN DERDİYOK VE SELÇUK İNAN KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalya kafilesinde yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku
Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum