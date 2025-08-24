SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Eren Elmalı'nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken, maçın henüz ikinci yarısının başlarında gelen gol ile skor 2-0 Galatasaray lehine oldu. Maçtaki 2 golünde sahibi olan Eren Elmalı kendi adına da rekorunu tazeledi.

Galatasaray'da Eren Elmalı'nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı
Burak Kavuncu
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Maçta atılan 2 golünde sahibi olan Eren Elmalı kendi adına dikkat çeken rakamlarında sahibi oldu. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü atarak kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

KARİYER ZİRVESİ

Galatasaray da Eren Elmalı nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı 1

Süper Lig kariyerinde daha önce 136 maça çıkan tecrübeli sol bek oyuncusu 1 gol atarken, bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın da 3 haftada 3 gole ulaştı.

İLKLER GECESİ!

Galatasaray da Eren Elmalı nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı 2

Eren Elmalı, Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında attığı 2 gol ile gecenin yıldızı olurken, özellikle 2.golü onun içinde farklı bir anlam içeriyor. Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek kariyerindeki ilk kafa golünü atarak bir ilki yaşadı.

4000.GOL...

Galatasaray da Eren Elmalı nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı 3

Eren Elmalı, Kayserispor'a attığı ilk golüyle Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000.golünü atarak adını tarihe yazdırdı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30 72'
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gol düellosunda kazanan yok!Gol düellosunda kazanan yok!
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçı değerlendirdi...Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçı değerlendirdi...
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Evren Eren Elmalı galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Trabzonspor'dan Süper Lig'e fırtına gibi giriş!

Trabzonspor'dan Süper Lig'e fırtına gibi giriş!

Kayserispor taraftarlarından Galatasaray'a çirkin saldırı...

Kayserispor taraftarlarından Galatasaray'a çirkin saldırı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.