Galatasaray'da Eren Elmalı'nın gecesi! Kariyer performansını sergileyen oyuncu sezona fırtına gibi girdi... Rekorları kırdı

Maçta atılan 2 golünde sahibi olan Eren Elmalı kendi adına dikkat çeken rakamlarında sahibi oldu. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü atarak kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

KARİYER ZİRVESİ

Süper Lig kariyerinde daha önce 136 maça çıkan tecrübeli sol bek oyuncusu 1 gol atarken, bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın da 3 haftada 3 gole ulaştı.

İLKLER GECESİ!

Eren Elmalı, Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında attığı 2 gol ile gecenin yıldızı olurken, özellikle 2.golü onun içinde farklı bir anlam içeriyor. Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek kariyerindeki ilk kafa golünü atarak bir ilki yaşadı.

4000.GOL...

Eren Elmalı, Kayserispor'a attığı ilk golüyle Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000.golünü atarak adını tarihe yazdırdı.