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Galatasaray'da Erencan Yardımcı sesleri! Okan Buruk kafaya koydu, genç oyuncuyu geri istiyor

07.12.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Başakşehir maçında kaydettiği golle, oynadığı son 9 maçta 10. golünü kaydetmiş olmuştu. Performansıyla dikkat çeken genç oyuncu için Galatasaray devreye girdi.

Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Galatasaray'da devre arasında gündem forvet transferi olacak. Icardi'nin yanına Türk bir golcü isteyen Okan Buruk, Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı.

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Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve 2 yıl önce Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'nın gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesi memnun ediyor. Bu sezon Pendik formasıyla harikalar yaratan genç oyuncu Galatasaray dikkatini yeniden çekmeyi başardı.

DEVRE ARASI BONSERVİSİYLE

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Erencan Yardımcı'nın bu performansını devam ettirmesi halinde devre arasında Galatasaray'a bonservisiyle birlikte transfer olacağı aktarıldı. Okan Buruk verdiği talimatla genç oyuncunun bundan sonraki maçlarını scout ekiplerine izletecek.

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