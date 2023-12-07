Galatasaray'da Erencan Yardımcı sesleri! Okan Buruk kafaya koydu, genç oyuncuyu geri istiyor

Galatasaray'da devre arasında gündem forvet transferi olacak. Icardi'nin yanına Türk bir golcü isteyen Okan Buruk, Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı.

2 YIL ÖNCE 500 BİN EUROYA GİTMİŞTİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve 2 yıl önce Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'nın gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesi memnun ediyor. Bu sezon Pendik formasıyla harikalar yaratan genç oyuncu Galatasaray dikkatini yeniden çekmeyi başardı.

DEVRE ARASI BONSERVİSİYLE

Erencan Yardımcı'nın bu performansını devam ettirmesi halinde devre arasında Galatasaray'a bonservisiyle birlikte transfer olacağı aktarıldı. Okan Buruk verdiği talimatla genç oyuncunun bundan sonraki maçlarını scout ekiplerine izletecek.





