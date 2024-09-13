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"Galatasaray'da erken seçim!" Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e net mesaj

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 07:57
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Galatasaray camiası ortaya atılan iddialar nedeniyle fokur fokur kaynarken, sarı-kırmızılıların önde gelen isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın erken seçim kararı alabileceğini öne sürdü. Yönetimin güven tazelemek için böyle bir hamle yapabileceğini ifade eden Hamamcıoğlu, "Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

"Galatasaray'da erken seçim!" Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e net mesaj

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Sarı-kırmızılıların eski divan kurulu başkanı ve geçmiş başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek'in erken seçime gidebileceğini ifade etti.

"ERKEN SEÇİM KARARI BENİ ŞAŞIRTMAZ"

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Galatasaray'da eskiden de benzer durumlarda kaldığını ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Ekim ayında yapılacak Genel Kurul'da ibra olabilmek için, hemen öncesinde duyurulacak bir "güven tazelemeye yönelik erken seçim kararı" beni şaşırtmayacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR SEÇİM İSTİYOR

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Ortaya atılan iddiaların ardından tepkili olan Galatasaray taraftarının bir bölümü erken seçim istiyor. Diğer bölümü ise sezon içinde alınacak seçim kararının şampiyonluk yolunda takımı etkileyebileceğini savunuyor.

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Dursun Özbek erken seçim Eşref Hamamcıoğlu galatasaray
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