"Galatasaray'da erken seçim!" Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e net mesaj

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Sarı-kırmızılıların eski divan kurulu başkanı ve geçmiş başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek'in erken seçime gidebileceğini ifade etti.
Galatasaray'da eskiden de benzer durumlarda kaldığını ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Ekim ayında yapılacak Genel Kurul'da ibra olabilmek için, hemen öncesinde duyurulacak bir "güven tazelemeye yönelik erken seçim kararı" beni şaşırtmayacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir." ifadelerini kullandı.
Ortaya atılan iddiaların ardından tepkili olan Galatasaray taraftarının bir bölümü erken seçim istiyor. Diğer bölümü ise sezon içinde alınacak seçim kararının şampiyonluk yolunda takımı etkileyebileceğini savunuyor.