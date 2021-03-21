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Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali

21.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylık için "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir" dedi.

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylık sinyali verdi. Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz; Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim ki böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanıyor demektir. Öncelikle Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek, bir güç birliği sağlayarak hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeterli dirayetli bir temsil, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Merdivenleri tirmanarak gelmis olmak yetmez Sn. Baskan.. Projeleriniz, hedefiniz nedir? Antrenor adayiniz kimdir ? GS' yi bir Porto, bir Ajak, bir Leipzig yapabilecekmisiniz? Genc ve reformcu bir hocami dusunuyorsunuz, yoksa eskiye devam mi? Bunlari aciklamaniz lazim.

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